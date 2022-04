Lo justificó porque “el riesgo de que Macron se haga con todos los resortes del poder Ejecutivo y Legislativo es elevado” a causa del sistema mayoritario que favorece al presidente para volver a conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional que le dé manos libres.

Su intención para evitarlo es que su partido, la Agrupación Nacional (RN), trabaje “para unir a todos los que, vengan de donde vengan, quieran juntar sus fuerzas contra Emmanuel Macron”.

De la campaña ahora finalizada, se felicitó de que “las ideas que representamos hayan llegado a su nivel más alto en esta segunda vuelta de las presidenciales pese a dos semanas (de campaña) de métodos desleales y violentos”.

Afirmó que el resultado que le anuncian los institutos demoscópicos, “supone una victoria resplandeciente” con la que millones de franceses han manifestado su voluntad de cambio.

Aunque aseguró que no tiene “ningún resentimiento ni rencor”, no se privó de anticipar que “el quinquenio que se abre no romperá con las prácticas de menosprecio del anterior y que Emmanuel Macron no hará nada para reparar las fracturas que dividen el país y que hacen sufrir a nuestros compatriotas”.