Alejandro, turista español.

“No sé si sirve para tanto. Yo mantengo la distancia, tengo el certificado, me he vacunado, pero los otros no lo sé. Sin controles no se sabe”, dijo a Efe, mientras Sonia, una turista suiza que viaja hacia Milán, aseguró sentirse más segura porque “todos lo que están sentados cerca también lo tienen”.

Alejandro, un joven español que viajaba con su familia de Roma a Florencia, entiende “la controversia”, pero cree que es “una buena decisión para controlar la COVID-19 y tener un turismo más seguro”, y Luna, venezolana residente en Barcelona que ha tenido que hacerse un test de antígenos por no estar vacunada, duda de si “esta es una medida que realmente tendrá algún resultado positivo para frenar al coronavirus”.