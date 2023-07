Ladrón murió asfixiado tras quedar atrapado en una ventana por robar una casa

Cuando un ladrón no logra su cometido y es interceptado por la comunidad, algunos testigos suelen tomar justicia por mano propia para detener al delincuente. En este caso no se fue así, pero como dicen por ahí, el ladrón fue “víctima de su propio invento”.

Sin embargo, para los familiares del ladrón, la situación fue bastante complicada y afirmaron que el joven era adicto a las drogas y ya había estado preso por robo.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra. Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”, agregó la madre.

Al final de la entrevista, la madre del joven afirmó que lo mejor para su hijo era que no lo hubieran dejado salir por buena conducta cuando estuvo preso. Según ella, de ser así, estaría vivo todavía. Lea aquí: Video: ladrón fue amarrado a poste luego que lo capturara la comunidad

“Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así. Esa maldita droga me lo llevó a esto”, concluyó la madre en diálogo con medios argentinos.