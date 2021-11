Christine Lambrecht.

En el caso de todos los delitos que tuvieron a una mujer como víctima, el 35 % fueron cometidos por parejas o ex parejas, una “cifra enorme”, y más de la mitad tuvieron lugar dentro del hogar, dijo el presidente de la BKA, Holger Münch.

“Cuando oigo que se trata de una tragedia familiar cuando una pareja o ex pareja mata a una mujer y sus hijos, se me ponen los pelos de punta. Eso no es una tragedia familiar. Una tragedia familiar para mí es cuando una madre de tres hijos muere de cáncer”, dijo Lambrecht.

Cuando una pareja o ex pareja mata a una mujer y a sus hijos, “eso no es otra cosa que un delito de violencia y debe ser calificado como tal”, agregó al criticar el lenguaje que se emplea para hacer referencia a la violencia de género.