La Policía tailandesa negó “incentivos” a Daniel Sancho por sus confesión

“También prohíbe utilizar la severidad del castigo como señuelo”, añadió.

El mediático Surachate, quien suele ocuparse en Tailandia de los casos de alto perfil con extranjeros involucrados, reconoció que es algo que “podría ocurrir en el caso de oficiales subalternos”, pero insistió en que fue él quien interrogó a Sancho, de 29 años e hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia.

Sancho confesó en la comisaría de la turística Koh Phangan el 5 de agosto haber matado y descuartizado a Arrieta tres días antes, e ingresó en prisión provisional en la vecina Koh Samui el 7 de agosto, donde se encuentra a la espera de juicio.

Surachate también dijo que considera que “la única razón por la que (Sancho) confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte”, sin aclarar cómo el español sabía que la admisión de culpabilidad podría eventualmente atenuar la condena.

“Como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la Policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo”, añadió.