Solo el 6 % de los peruanos considera que su país está progresando, mientras que la percepción de retroceso alcanza al 56 % de la población, la cifra más alta registrada desde 1991 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), señaló un sondeo de opinión difundido por el diario El Comercio.

El estudio, realizado por la empresa privada Ipsos, alerta que la sensación de progreso económico es también la más baja de los últimos treinta años y que las expectativas para los próximos 12 meses, tanto a nivel nacional como familiar, son negativas para el 39 % y el 33 % de la población, respectivamente.

En una entrevista con El Comercio, el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, tachó de “terribles” estos índices, que se explican, según él, porque “la gente no ve un horizonte”.

“En el año 91 todavía no se había logrado derrotar la inflación por completo y había terrorismo en alza, había razones para decir que el país no estaba en progreso. En cambio, ahora, si bien hemos sufrido una pandemia y la situación económica está muy golpeada, no estamos en la misma situación de hace 30 años”, opinó.