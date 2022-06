La ola de calor dispara los termómetros en España hasta los 43-44 grados

Desde la Agencia de Meteorología han alertado de la posibilidad de tormentas dispersas en el interior peninsular en todas las provincias de la comunidad de Aragón, en las provincias de Soria y Lleida, y en la Ibérica riojana, sobre todo por las tardes, y que pueden estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, aunque no es probable que produzcan lluvias intensas.

La intensa ola de calor, que mantiene en alerta a toda España, salvo Asturias (norte) y Canarias, no da tregua y seguirá este martes con temperaturas extremas que dispararán los termómetros hasta los 43-44 grados en zonas del valle del Guadalquivir (sur) y entre 43-42 grados en el valle del Guadiana.

Asimismo, estas tormentas pueden favorecer un descenso transitorio de temperaturas allí donde se produzcan y que, por tanto, los valores máximos no alcancen registros previstos tan elevados en esas zonas.

Mañana miércoles las temperaturas bajarán por el día en áreas del Cantábrico -norte- y en el interior este de Andalucía (sur), pero subirán en el oeste de Galicia y de la meseta Norte, así como en el Ebro e interior de Cataluña y de Valencia, y se prevé que se superen de nuevo los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

A partir del viernes es posible que haya un “descenso significativo” de las temperaturas en la mitad occidental peninsular, manteniéndose los valores muy elevados en la mitad oriental, han señalado fuentes de la Aemet.

No obstante, para esos días la incertidumbre continúa elevada debido a la presencia de una Dana (depresión aislada en niveles bajo) que se situará cerca de Madeira (Portugal) y cuyo desplazamiento a la península no se puede determinar con precisión, por lo que no se puede definir de forma clara el final de esta ola de calor.