Aunque el proceso todavía es inicial, la percepción es que no se detendrá.

UNA INVESTIGACIÓN QUE SE PREVÉ LENTA

Las investigaciones de la CPI son lentas y las siguientes fases del proceso llevarán tiempo. Las posibles órdenes de arresto internacional que podría haber sobre ciudadanos israelíes en países miembros de la CPI “son algo histéricas, o como mínimo prematuras”, considera Raviv.

Bushinsky prevé que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, realice una profunda labor diplomática en los próximos meses para intentar revertir la situación a través de sus extensas conexiones internacionales con embajadores en Naciones Unidas y La Haya (sede de la CPI).

Tampoco está claro si el sucesor de Bensouda, el letrado británico Karim Khan, que le reemplazará en el cargo el próximo junio, seguirá y cómo el camino de su predecesora.

Las autoridades israelíes llevan tiempo preparándose para una eventual investigación como la anunciada ayer, y sopesan nuevas medidas y recursos para proteger a soldados, mandos militares o a cargos políticos en activo o retirados que pudieran quedar expuestos.

Se coordinan para ello con la Administración de EE.UU. de Joe Biden, que ayer rechazó la apertura de pesquisas, lo que supone un gran respaldo para Israel.

SIGUIENTES PASOS

Ahora, la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, debe seguir una serie de protocolos marcados que en primer término implicará el envío de una carta oficial al Gobierno israelí informándole formalmente de la intención de abrir investigaciones.

En esta, pedirá a las autoridades si están dispuestas a examinar los presuntos crímenes por los cuáles se les investiga, y estas tendrán 30 días para responder.

Israel no es un Estado miembro de la CPI, no reconoce su legitimidad y considera que esta no tiene jurisdicción para investigar en los territorios palestinos, lo que genera dudas sobre las posibilidades operativas a los que se enfrentará el tribunal para investigar en zonas bajo control directo o bloqueo israelí.