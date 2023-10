La Franja de Gaza sigue sin tener agua potable

En cuanto a la posible intervención de Irán, Blinken ha advertido de que Estados Unidos “ya está tomando medidas para defender eficazmente a nuestra gente” en caso de que Irán “escale” la guerra.

“Estamos preocupados por una escalada de los satélites de Hamás contra nuestras fuerzas, dirigida contra nuestro personal”, ha indicado, ya que nadie quiere un “segundo frente”. “Pero si pasa, estamos preparados” y por ello se han enviado dos portaaeronaves a la zona, “no para provocar, sino para disuadir”, ha argumentado Blinken. Lea también: 120 bebés en incubadoras están en peligro en la Franja de Gaza, según la ONU

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza, Blinken ha subrayado que Israel “no tiene absolutamente ninguna intención, ningún deseo de gobernar” el enclave una vez concluya el conflicto con Hamás y ha recordado que la desconexión israelí de Gaza fue “hace varias décadas”.

Sin embargo, las cosas no pueden volver a como estaba. “No se puede volver a una situación en la que estés constantemente expuesto a la amenaza de los ataques terroristas más terribles (lanzados) desde la Franja de Gaza”. “Así que hay que encontrar una forma que garantice que Hamás no pueda volver a hacer esto, pero que no suponga de nuevo el gobierno israelí sobre Gaza, lo cual no quieren ni tienen deseo alguno de hacer”, ha explicado.