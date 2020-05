Kim Jong-un reaparece en los medios tras rumores sobre su salud

El líder norcoreano, Kim Jong-un, hizo este sábado su primera aparición en los medios estatales norcoreanos después de estar ausente del ojo público durante una veintena de días, lo que disparó los rumores sobre su estado de salud.

Los medios oficiales del régimen reportan la asistencia de Kim a una ceremonia que marcaba la finalización de la construcción de una planta de fertilizantes en Sunchon, en la provincia de Pyongan del Sur. (Le puede interesar: ¿Qué sabemos sobre el hombre que lidera Corea del Norte?)

Se trata de la primera aparición del líder norcoreano en unas tres semanas, una larga ausencia que, unida al hecho de que no asistió a varios eventos importantes del régimen, generó todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud e incluso sobre su posible muerte. Kim asistió al acto celebrado el viernes 1 de mayo en Sunchon, donde además cortó una cinta inaugural en las instalaciones, según recoge la agencia estatal norcoreana KCNA, que por el momento no ha publicado imágenes del acto.

La propaganda norcoreana llevaba desde el 12 de abril sin informar de una actividad sobre el terreno o publicar una imagen actual de Kim Jong-un, aunque sí había anunciado desde entonces del envío, por parte del líder, de mensajes de agradecimiento a trabajadores o cartas diplomáticas. La última vez que se había visto a Kim Jong-un fue durante una reunión del partido gobernante el 11 de abril para analizar formas de prevenir los contagios de coronavirus.

Surgieron abundantes especulaciones sobre su salud después de que el 15 de abril no acudió al festejo por el cumpleaños de su difunto abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, el feriado más importante del país. El gobierno de Corea del Sur había minimizado los rumores y los reportes no confirmados de que Kim tenía problemas de salud graves tras una cirugía, y señaló que no detectaba actividad inusual en su vecino del norte.

En ese contexto, marcado a su vez por la pandemia de coronavirus, y ante la tradicional opacidad del régimen norcoreano, diferentes medios han publicado informaciones, citando siempre fuentes anónimas, en las que se dice que el estado de salud del mariscal es delicado, en muchos casos por una supuesta operación de corazón.

El primer medio en publicar algo así fue el diario digital Daily NK (basado en Seúl y con extensos contactos en el Norte), el cual informó que Kim habría sido trasladado a Hyangsan (110 kilómetros al noreste de Pionyang) para operarse del corazón. Desde Seúl restaron credibilidad a estas informaciones y señalaron que la ausencia pública de Kim podía deberse al interés del régimen por reducir la escala de grandes eventos en el marco de sus esfuerzos por combatir el coronavirus.