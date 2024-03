Kate Middleton: investigan presunto espionaje de su historial médico

Una agencia de supervisión de la privacidad de Reino Unido dijo el miércoles que estás investigando un reporte según el cual el personal de un hospital privado de Londres trató de husmear en el historial médico de la princesa de Gales cuando estaba ingresada allí por una cirugía abdominal. Lea aquí: Kate Middleton: esto dicen desde The Sun sobre video de la princesa

“Pero el Comisario de Información también puede emprender acciones judiciales”, agregó. “Hay implicaciones especialmente graves si se está mirando los historiales médicos que no se debería estar mirando”.

En declaraciones a la emisora de radio LBC, la ministra de Salud, Maria Caulfield, dijo que se pidió a la policía que investigue el asunto y apuntó que “que tomen medidas o no es decisión suya”.

El Palacio de Kensington, la oficina del príncipe Guillermo y Catalina, dijo que el reporte era “un asunto de la London Clinic”. El hospital privado no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

El Palacio de Kensington ha ofrecido pocos detalles acerca del estado de la princesa, más allá de indicar que su dolencia no estaba relacionada con el cáncer, que la operación fue un éxito y que su recuperación no le permitirá retomar su agenda hasta abril.

Aunque aún no ha pasado el plazo, la ausencia de Catalina de la escena pública ha alimentado una oleada de especulaciones, rumores y teorías conspirativas.

El 10 de marzo, Kensington distribuyó una fotografía de Catalina con sus hijos Jorge, Carlota y Luis con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. Pero diversas agencias de noticias, incluida The Associated Press, se retractaron de su publicación por temores de que hubiese sido manipulada, lo que alimentó aún más conjeturas.

Catalina explicó entonces en un comunicado que le gustaba “experimentar con la edición” y pidió disculpas por “cualquier confusión” que hubiese podido causar la imagen.

Los rumores no se calmaron tampoco tras la publicación en The Sun y TMZ de unas imágenes que parecen mostrar a Guillermo y Catalina visitando una tienda cerca de su casa de Windsor durante el fin de semana. El video desató un nuevo aluvión de habladurías, con algunos negándose a creer que sea Catalina quien aparece en él. Lea aquí: Kate Middleton es vista en público “feliz y saludable”, según The Sun

Nelson Silva, un residente en la zona que dijo haber grabado las imágenes, dijo a The Sun que los teóricos de la conspiración estaban “delirando”.

“Estoy muy sorprendido porque esos comentarios hayan continuado, estoy confundido por cómo pueden continuar”, señaló, según fue citado en el medio. “Es un video en el que claramente aparecen ella y Guillermo. Los vi con mis propios ojos”.