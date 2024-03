Kate Middleton: esto dicen desde The Sun sobre video de la princesa

El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Catalina han sido gravados en una tienda cerca de su casa en Windsor, reportó el diario The Sun. Son las primeras imágenes de la princesa de Gales desde que se sometió a una operación abdominal por una dolencia no especificada hace dos meses. Lea aquí: Kate Middleton es vista en público “feliz y saludable”, según The Sun

El diario publicó un video corto el lunes en la noche que parecía mostrar a Guillermo y Catalina sonriendo mientras caminaban juntos, cargando con las bolsas de la compra. Las imágenes fueron tomadas el sábado en Windsor, al oeste de Londres, añadió.