Juicio Daniel Sancho: Estas fueron las nuevas personas que declararon

El letrado tailandés, contratado en su día a través del despacho jurídico de Bangkok del español Fernando Oca, reconoció que “no es una decisión normal” que la Fiscalía llame a declarar a los abogados defensores, aunque tienen que acudir por imperativo legal.

“La única pregunta que me han hecho es si durante el interrogatorio policial al que yo asistí, Daniel admitió que había cometido el asesinato. Mi respuesta ha sido que no, ya que él solo se refirió al desembramiento y no admitió haber cometido ningún asesinato u homicidio”, contó hoy Anan al salir del tribunal. Lea aquí: Declararán dos de los abogados de Daniel Sancho en Tailandia