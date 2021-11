Boris Johnson, primer ministro británico.

“Estamos casi en la misma posición que James Bond, excepto que la tragedia es que esto no es una película y la cuenta atrás para el día del fin del mundo es real y el reloj está sonando”, señaló el “premier”. Lea: Kremlin confirma que Putin no participará en la COP26 en Glasgow

“Estaba en París hace seis años cuando acordamos las cero emisiones y limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero esas promesas no serán más que bla bla bla (...) si no hacemos de esta COP el momento de ser realistas sobre el cambio climático”, dijo Johnson.

Y concentró su llamamiento en su eslogan de “carbón, coches, dinero y árboles” para focalizar las áreas de actuación.

“La COP26 no puede y no será el fin de la lucha contra el cambio climático (...), pero aunque no sea el final debe marcar el principio del fin”, agregó.

“Va a ser duro, pero podemos hacerlo. Pongámonos a trabajar con toda la creatividad e imaginación de la que disponemos”, remató para acabar su intervención inaugural.