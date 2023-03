Joe Biden: preocupaciones por cercanía de Rusia y China son “exageradas”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó el viernes sobre las preocupaciones por la creciente relación entre Rusia y China, que considera son “exageradas”.

“No me tomo China a la ligera, no me tomo Rusia a la ligera, pero creo que exageramos bastante”, ha expresado, preguntado por periodistas sobre la profundización de las relaciones entre Moscú y Pekín tras la visita de tres días del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Lea aquí: “El plan de paz chino puede ser la base para el arreglo del conflicto”: Putin