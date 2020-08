Joe Biden aceptó la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata con la promesa de ser un "aliado de la luz" unificador que llevará a un Estados Unidos en crisis más allá del caos del mandato del presidente Donald Trump.

En sus declaraciones más contundentes de la campaña, Biden habló tanto de devolver a Estados Unidos a su tradicional papel de liderazgo internacional como de los profundos desafíos personales que modelaron su vida. Casi todas las frases de su discurso de 22 minutos fueron diseñadas para presentar un firme y esperanzador contraste con el dirigente republicano.

"Aquí y ahora les doy mi palabra: si me confían la presidencia, echaré mano de lo mejor de nosotros, no de lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad", señaló Biden. "No se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta época de oscuridad en Estados Unidos".

Para Biden, de 77 años, la última noche de la Convención Nacional Demócrata fue agridulce. Aceptó una nominación que le había sido esquiva durante más de tres décadas por tragedias personales, tropiezos políticos o por la presencia de rivales que mostraron ser más dinámicos.

Pero la pandemia del coronavirus le impidió tener la típica celebración, coronada por el tradicional lanzamiento de globos con el que ambos partidos suelen festejar a sus nominados a la Casa Blanca. En su lugar, Biden habló en un estadio casi vacío cerca de su casa en Delaware.

Más tarde, los fuegos artificiales iluminaron el cielo en el exterior de recinto, donde los seguidores esperaban en un estacionamiento haciendo sonar las bocinas y activando los faros de sus autos en un momento que, al fin, dio un aire jovial al evento.

Las palabras de Biden fueron el discurso de su vida para alguien quien, de derrotar a Trump en noviembre, sería el presidente más mayor jamás elegido en el país. Trump, que tiene 74 años, duda públicamente de la capacidad mental de su rival, a quien llama "Slow Joe" ("Joe el lento"), pero con todo el país observándolo, el exvicepresidente se mostró firme y claro.