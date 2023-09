Jens Stoltenberg: “Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN”

Jens Stoltenberg (Secretario general de la OTAN)

“Rusia podría deponer las armas y terminar esta guerra hoy. Ucrania no tiene esa opción. Que se rinda Ucrania no significa paz, sino una ocupación brutal rusa. Una paz a cualquier precio no será paz en absoluto”, recalcó Stoltenberg. Lea aquí: ¿Joe Biden en problemas? Uno de sus perros está implicado en incidentes

El secretario general de la OTAN aseguró que el contraste entre una parte y otra es que los ucranianos “están luchando por sus familias, su futuro, su libertad”, mientras que “Moscú está luchando por ilusiones imperiales”.

Stoltenberg insistió además, sobre los restos de drones caídos en Rumanía en las últimas semanas, que no tienen “ninguna indicación” de que sean resultado de un “ataque intencionado” de Rusia, pero precisó que sus ataques cerca de la frontera son “temerarios y desestabilizadores” y que “no debe caber ninguna duda de que la OTAN está ahí para defender a todos los aliados”.