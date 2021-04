Desde esta sábado y hasta el lunes, los tres días festivos en Italia por la Semana Santa, el país permanecerá completamente cerrado, al haberse decretado “zona roja” en todo el territorio, lo que obliga a no salir de casa si no es por emergencia o trabajo y al cierre de todas las tiendas, una situación que no cambiará en todo abril debido a una curva epidemiológica que no termina de descender como se esperaba.

Las estaciones de trenes y aeropuertos llenas de turistas en años anteriores en este periodo para disfrutar de las vacaciones aparecieron hoy medio vacías y solo se ve a pasajeros que justifican que vuelven a su lugar de residencia para pasar estos días.