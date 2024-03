Investigan presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia de Ecuador

La Fiscalía ecuatoriana realizó varios allanamientos el jueves como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia del país y detuvo a una persona.

La operación fue encabezada por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La Fiscalía señaló en su cuenta de X, antes Twitter, que un ciudadano al que identificó como “Francisco Sebastián B. A.” fue arrestado por su presunta participación en el delito.

Según medios locales, el aprehendido sería Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, aunque The Associated Press no lo había confirmado independientemente.

En la embajada de Ecuador en Israel, donde se encuentra la vicepresidenta Abad, no respondieron a las llamadas de AP. La Fiscalía y la policía tampoco respondieron a peticiones para confirmar la identidad del detenido.

Los allanamientos ocurrieron en la capital y en la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de Quito. No se aclaró dónde se realizó el arresto.

El delito de tráfico de influencias implica aceptar o pedir a terceros cualquier remuneración a cambio de ejercer influencia en un servidor público para obtener beneficios.

La vicepresidenta mantiene una relación lejana con el presidente Daniel Noboa, quien al inicio de su mandato a finales de 2023 anunció que Abad sería enviada a Israel para colaborar a nombre de Ecuador en cualquier acción a favor de la paz y evitar que escale la guerra entre Israel y Hamás.