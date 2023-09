Identifican a mujer como víctima mortal de posible ataque de caimán

Mi madre fue víctima del ataque de cocodrilo en McCay Creek (aldea arco iris). Por favor, entiendan que aún no tenemos toda la información, ya que el informe de los médicos forenses aún no ha terminado”

Breauna Dorris,

“Algunos detalles que me gustaría compartir es que mi madre no se ‘burló’ del cocodrilo como algunos dicen en los comentarios de los medios de noticias (...) Se cree que ella pudo haber estado caminando hacia o desde su campamento cerca del arroyo en la oscuridad y el cocodrilo atacó desde el agua (...). No importa cómo lo pongas, nadie merece morir así”, añadió.

Según recoge este lunes el medio local Fox13, en estos momentos hay en el área un “monumento improvisado” y flores que varias personas han dejado como recuerdo de la mujer fallecida. Lea aquí: Video: Cocodrilo ataca a mujer en un zoológico

“Nunca hubiera imaginado que un caimán estaría en esta área. Por supuesto, sé que hay un lago al otro lado de la calle y un lago en Taylor Park, pero no en este vecindario. No, nunca hubiera pensado eso”, dijo el viernes una persona que se hallaba en el vecindario al canal Fox13.

Desde que la Comisión para la Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca (FWC) contabiliza los ataques de caimanes en el estado, en 1948, hay registros de que 26 personas han muerto como consecuencia del ataque no provocado de un caimán.