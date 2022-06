Human Rights Watch condena asesinato de policías en El Salvador

No vamos a parar hasta que terminemos con estos pandilleros de nuestro país y estén tras las rejas”.

Presidente de El Salvador.

Bukele arremetió contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos y denunció que sólo defienden a las pandillas.

“Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa. Cuando un pandillero es llevado a la cárcel comienzan a decir: `pobrecito, no va a comer bien en la cárcel’. Pero están vivos y enfrentando un proceso judicial”, agregó. “Si los pandilleros y sus aliados nacionales e internacionales piensan que esto va a hacer que retrocedamos, se equivocan”.

Advirtió que el gobierno seguirá luchando hasta acabar con las pandillas, aunque reconoció que no será fácil.

Las pandillas, que se estima suman unos 70.000 integrantes, se encuentran presentes en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.