Hugo Carvajal, testigo contra Nicolás Maduro, se voló en España

La policía española no ha podido localizar al mayor general Hugo Carvajal, exjefe del espionaje venezolano, que está buscado por la justicia estadounidense por supuesto narcotráfico, dijeron las autoridades a The Associated Press el miércoles.

El diario digital El Español reportó el viernes que un tribunal revirtió un fallo previo que rechazaba un pedido de extradición a Estados Unidos y ordenó a las autoridades que ejecutasen la solicitud.

Un vocero de la Audiencia Nacional explicó el miércoles que por el momento la resolución del caso no es pública.

La abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles, señaló que su cliente no podía considerarse prófugo porque la defensa no fue notificada oficialmente de la concesión de la extradición por parte del tribunal, y no se emitió ninguna citación ni orden de detención en su contra.

Carvajal esta libre bajo fianza, pero las autoridades retuvieron su pasaporte y no tiene permitido abandonar la comunidad de Madrid. Según los términos de su libertad, además tiene que presentarse ante el tribunal cada 15 días. La próxima vez será el viernes.

El exgeneral, quien fuera uno de los hombres de confianza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), no estaba en su domicilio en Madrid cuando los agentes fueron a buscarlo en las últimas horas.

Según el exgeneral, los “rumores” de los últimos días lo han llevado a comunicar a través de su cuenta en la red social Twitter que estaba en “libertad” “en España”, y un día después de la Audiencia Nacional española se ordenó su arresto.

“A raíz de los rumores de prensa, mis abogados acudieron a la Audiencia Nacional el viernes y el sábado, y revisaron constantemente el sistema de notificación oficial. A la fecha, ni mis abogados, ni yo, hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución judicial sobre mi caso”, indicó el lunes en su más reciente mensaje.

BREVES ENCARCELAMIENTOS

El también exdiputado de 59 años estuvo tras las rejas en Aruba, territorio holandés, en julio de 2014, también por orden de Estados Unidos que lo reclamaba por delitos de narcotráfico relacionados con la exguerrilla colombiana FARC.

La detención en ese entonces duró apenas tres días, pues Carvajal había sido nombrado cónsul general de Aruba en enero de ese año, pero para la fecha no tenía las credenciales que lo acreditaran como tal.

Tras su liberación, el militar volvió a Venezuela y fue recibido por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, como un “patriota”.

Maduro incluso llegó a señalar, en aquel momento, que lo defendería “con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano en el marco de la ley internacional”.