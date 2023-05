Hartos de los continuos abusos, migrantes abandonan su viaje hacia EE. UU.

Me vine porque tuve muchas decepciones, me trataron muy mal de aquel lado y no me daban comida, no me dejaban bañar, nada, y decidí venirme. (...) Decidí marcharme porque me trataron muy mal los 22 días que duré y solo iba empezando (en el país), entonces ya agarré miedo, y ya, me voy mejor y me vine”