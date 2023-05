Hallaron una granada entre las cosas de un anciano y estalló; hay un muerto

Una granada de mano hallada cuando una familia registraba las pertenencias de un familiar anciano estalló en Indiana, matando a un hombre y dejando heridos a sus dos hijos adolescentes, informó la policía.

El suceso ocurrió el sábado en la tarde en la comunidad de Lakes of the Four Seasons en el noroeste de Indiana, dijo la agencia.

Añadió que la explosión mató al padre, de 47 años, y dejó heridos a su hijo de 14 años y la hija de 18, que fueron llevados al hospital con heridas causadas por esquirlas.