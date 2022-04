La historia de Debanhi Escobar tuvo una gran repercusión debido a una foto que tomó el conductor del auto que debía llevarla a su casa esa noche. No estaba claro por qué ella bajó del auto. Su padre, Mario Escobar, dijo que, según los fiscales, las imágenes de las cámaras de vigilancia indicaban que el conductor la habría manoseado.

“Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso”, declaró el padre. El conductor está detenido, pero no se ha dado a conocer su identidad. Escobar dijo que aunque no la haya matado, era responsable de la muerte de Debanhi.

El conductor, empleado de una app de taxis, tomó la foto para tener una prueba de que Escobar estaba viva al bajar de su auto el 8 de abril en las afueras de la ciudad de Monterrey. En la imagen se mostraba una mujer joven, parada sola en la noche, a la vera de una autopista, vestida con falda y calzado deportivo.

La imagen parece hablar de la enorme vulnerabilidad y la seguridad en sí misma _o la desesperación_ de la joven.

Nadie la vio hasta el jueves por la noche, cuando los investigadores lograron retirar su cuerpo de la cisterna a cuatro metros de profundidad en el motel.

Mario Escobar dijo a la prensa en la escena del crimen que tenía la certeza de que la joven había fallecido. “Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, afirmó Escobar. “La fiscalía no hizo su trabajo correctamente”.

Las autoridades no dijeron cómo el cuerpo fue a parar a la cisterna subterránea. Estas son comunes en México, donde las redes no están presurizadas y cada vivienda necesita un tanque para almacenar el agua.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes que “haya información, que se conozca todo”.

Molesta a los críticos el hecho de que incluso cuando la indignación pública impulsa a las autoridades a actuar, las investigaciones rara vez son oportunas o eficientes.

Aunque según la fiscalía, 200 investigadores con perros buscaron a Debanhi durante una semana, su cuerpo se encontraba no lejos del último lugar donde se la vio con vida.

El presidente prometió ayudar a los fiscales a hallar al culpable, pero lo cierto es que los asesinatos de mujeres han aumentado en años recientes, de 977 en 2020 a 1.015 en 2021. Estos son solamente los asesinatos calificados de “feminicidios”, un término legal utilizado en México en los casos de mujeres asesinadas por razones de género. La cifra total de mujeres asesinadas es mucho más alta.

Poco antes de la desaparición de Debanhi, María Fernanda Contreras, de 27 años, fue asesinada en Monterrey. Un sospechoso _aparentemente un amigo o conocido de ella_ está detenido en ese caso.