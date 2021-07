Mientras esperan un nuevo presidente, los haitianos iniciaron el martes una serie de ceremonias oficiales para honrar al presidente Jovenel Moïse casi dos semanas después de que fuese asesinado en su casa.

Los actos se llevan a cabo mientras el primer ministro designado, Ariel Henry, se prepara para reemplazar al interino, Claude Joseph, quien asumió el gobierno con el respaldo de la policía y el ejército tras el ataque del 7 de julio al domicilio particular de Moïse, quien recibió varios balazos mientras que su esposa resultó gravemente herida.

Henry, cuya juramentación está prevista para las horas de la tarde, ha prometido presidir un gobierno provisional de consenso hasta que se realicen elecciones.

“Necesitamos esta unidad para enfrentar los muchos retos que nos asedian”, dijo Henry. “Algunos han observado los últimos acontecimientos con gran estupor, otros se preguntan con razón cómo será el manejo del país”.

Henry dijo que se ha reunido con varios actores no identificados, además de con miembros de la sociedad civil y del sector privado. “Tengo la intención de continuar y profundizar en esas discusiones, porque es la única forma de unir a la familia haitiana”, declaró.

El gobierno ha dado a conocer los integrantes del gabinete. Los ministros de justicia, economía, hacienda, agricultura y otros conservarán sus puestos.

El ministro haitiano de Elecciones, Mathias Pierre, dijo a The Associated Press el lunes que Joseph renunciaría y dejaría el puesto en manos de Henry, quien había sido designado por Moïse poco antes de su asesinato pero aún no había asumido el cargo.

El cambio político se produjo después de que un grupo de destacados diplomáticos internacionales pidieron a Henry que crease “un gobierno por consenso e inclusivo” en un comunicado emitido el sábado que no hacía referencia a Joseph. El llamado Core Group está compuesto por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, así como por representantes de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.