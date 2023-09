Habrá juicio contra Google por monopolio y supuestos contratos ilegales

Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google, defendió el éxito de la compañía afirmando: “Nuestro éxito es merecido. La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque lo elige. Cambiar el motor de búsqueda predeterminado es fácil; ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM”, añadió.

Este caso representa la demanda antimonopolio más significativa presentada contra una gran empresa tecnológica desde el enfrentamiento del Departamento de Justicia con Microsoft hace más de dos décadas, en relación con el dominio del sistema operativo Windows.

La demanda se centrará en los contratos que Google ha suscrito con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras empresas, que según el Gobierno, limitan las posibilidades de competencia de sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.

Google, cuya denominación se ha convertido en un verbo que define la acción de explorar en la web, ostenta un dominio que alcanza el 90% del mercado de búsquedas tanto en Estados Unidos como a nivel global.