La diferencia entre el candidato centroderechista Guillermo Lasso y el correísta Andrés Arauz se ha ido reduciendo en la última hora desde los primeros resultados que apuntaban una diferencia de más de 9 puntos, hasta los 5,1 actuales, con el 96,34 % de las actas escrutadas en Ecuador.

Según el escrutinio, el candidato conservador obtiene 52,55 % de los votos hábiles, y Arauz, 47,45 %, una diferencia que se ha ido reduciendo conforme avanzaba el recuento de votos en las provincias de Manabí y Esmeraldas, bastiones del correísmo.

Hasta el momento, de 39.985 actas se han escrutado 38.523, de las cuales 1.717 (4,29 %) presentan algún tipo de incidencias y deberán ser recontadas, de acuerdo con el portal del CNE, que empezó a arrojar datos preliminares a una hora del cierre de los comicios.

Con ese porcentaje escrutado, los votos nulos llegan a 1.642.482 (16,23%), un éxito moral para el ex candidato presidencial indígena Yaku Pérez, y los blancos suman 162.277 (1,6%).

La victoria de Lasso parece garantizada a estas alturas, dado que los votos que faltan por contar -los del extranjero y pequeños porcentajes en algunas provincias, además de las actas con incidencias- no parecen ser suficientes para darle un vuelco al resultado.

La diferencia de votos entre ambos candidatos es de unos 420.000, una suma que todo apunta a que no será superada a estas alturas, si bien el recuento sigue abierto.

En cualquier caso, los seguidores de Lasso han salido a festejar frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, y también en los cantones de la provincia de Guayas donde acumula una parte de su fuerza política.

En el sector de Samborondón, en Guayaquil, decenas de simpatizantes se reunieron con banderas blanquiazules del movimiento CREO y las de Ecuador, en un festejo anticipado basado en los resultados parciales del CNE.

Mientras tanto, en la zona donde estaban reunidos los seguidores de Arauz, en Quito, poco a poco se fue retirando la gente, y la sede del movimiento ha quedado vacía.

Se espera que en la próxima hora el CNE haga un anuncio oficial del recuento preliminar, y que los dos candidatos ofrezcan ruedas de prensa, el uno en Quito y otro en Guayaquil.

Lo último

El candidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, llamó a su contrincante, el aspirante liberal Guillermo Lasso, por su triunfo en las elecciones de este domingo en Ecuador, con más del 98 % de las actas escrutadas.

En un discurso en el que el izquierdista reconoció el triunfo de su oponente avanzó que le llamaría para congratularle: “Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy y demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país”.

Por su parte, Lasso confirmó en redes sociales que Arauz le llamó para expresarle su felicitación por la victoria en el balotaje.

“Gracias por ratificar tu compromiso con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Con El Ecuador del Encuentro ganamos todos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Arauz consideró el resultado “un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política, ni moral”.

Inician las felicitaciones

La autoridad electoral no tiene previsto anunciar oficialmente al ganador de la contienda, entre otras razones, porque debe procesar más del 4% de documentos electorales inconsistentes y porque debe esperar que todas las actas ingresen a su sistema. De acuerdo con el cronograma electoral, el anuncio oficial del ganador debería producirse la última semana de abril.

A pesar de esto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reveló en Twitter que felicitó al exbanquero. “Acabo de hablar con Guillermo Lasso, para felicitarlo por su triunfo y para ponernos a trabajar en conjunto en los temas que tengamos en común nuestros países”, escribió en la red social. A su vez, el exmandatario argentino, Mauricio Macri, también tuiteó: “Acabo de hablar con Guillermo Lasso para felicitarlo por su triunfo, que es muy importante para Ecuador y para la región”. Ambos, como Lasso, son de derecha.

En declaraciones a The Associated Press, el analista Jorge Ortiz, explicó que la diferencia entre Lasso y Arauz fue muy significativa “en experiencia, trayectoria, propuesta, en realizaciones. Arauz posiblemente es un buen hombre, hasta puede ser un buen prospecto político, pero no tiene ni un solo mérito: fue elegido a dedo por Correa, pero no por trayectoria, no por rumbo, por solidez. Lasso fue un candidato más asentado, que conoce más los problemas del país y que está dispuesto a solucionarlos pragmáticamente; ahí la diferencia esencial”.

El balotaje cerró el domingo tras una jornada sin mayores inconvenientes en el proceso, pero en medio de fuertes medidas sanitarias debido a un sostenido repunte de la pandemia de coronavirus que ha causado severas restricciones en ocho de las 24 provincias del país.

La analista política Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, destacó a la AP que la tarea principal para el nuevo gobernante es “despolarizar el país. No habrá visos de gobernabilidad si el nuevo gobierno no tiende la mano y no genera una plataforma donde los acuerdos con la Asamblea sean posibles... crear una plataforma y una secuencia clara de acuerdos sobre la mesa”.

Al final de la jornada, redes de televisión como Ecuavisa y TC Televisión revelaron encuestas a boca de urna con resultados contrapuestos en los que, por ejemplo, la firma Cedatos-Gallup dio como ganador a Lasso con 53,24% frente a Arauz, con 46,76%, mientras que la empresa Clima Social aseguró que hay un empate técnico y declinó revelar cifras aduciendo que su margen de error es inferior al 1,5 puntos porcentuales.

El analista y profesor de la universidad San Francisco, Farith Simon, dijo a la AP que “tenemos la obligación de trabajar por reconstruir cosas básicas como un espíritu democrático, la protección contra la exclusión, garantizar derechos”, como compromisos de país.

Lasso guardó prudencial silencio tras los primeros datos extraoficiales y oficiales, mientras que Arauz, en su sede de campaña, arengaba a sus seguidores micrófono en mano tras la revelación de las encuestas de los medios.

El ganador de las elecciones de este domingo reemplazará en el cargo al mandatario Lenín Moreno, desde el 24 de mayo de este año, por un período de cuatro años.

“Tenemos un proceso electoral en orden, la afluencia de los electores ha sido muy buena en medio de la pandemia, lo que debe destacarse”, dijo a la AP el analista y profesor de la Universidad Andina, Gustavo Isch. “Es una elección histórica, el país debe escoger no por personas sino un modelo, entre dos opciones que están contrapuestas y confrontadas”.

Arauz, un economista de 37 años, encabezó la primera ronda de votaciones con más del 32% con base al caudal de votos de los simpatizantes de Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia debido a una condena por delitos de corrupción. Este candidato propuso hacer que los ricos paguen más impuestos, desistir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y buscar mecanismos legales para forzar la repatriación de los depósitos que los ecuatorianos tienen en el exterior.