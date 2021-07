El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei decretó el martes un estado de prevención por 15 días que limita las manifestaciones sin medidas de bioseguridad y otros derechos constitucionales de la población, debido al alto número de contagios de COVID-19.

La decisión, tomada durante un consejo de ministros, será publicada el miércoles en el diario oficial y cobrará vigencia ese mismo día, dijo la presidencia en un boletín de prensa.

El único votó en contra fue de parte del vicepresidente Guillermo Castillo, quien dijo a The Associated Press que su decisión fue porque la pandemia no necesita limitar los derechos de los guatemaltecos sino que el gobierno necesita agilizar la compra y llegada de vacunas contra el coronavirus.