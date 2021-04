Cerca de un centenar de líderes de gremios de la salud y de la oposición se movilizaron este sábado en Caracas para exigir un plan de vacunación contra la COVID-19, “sin criterios políticos” y que tenga como prioridad a médicos y enfermeros.

“Muchos (trabajadores sanitarios) no han recibido la vacuna, no es justo que el sector político de la Administración del señor (Nicolás) Maduro públicamente haya reconocido haber sido vacunado mientras hay enfermeros o médicos luchando contra el virus en un hospital y no han recibido la inmunización”, dijo a Efe Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.

Algunos de los manifestantes usaron mascarillas en las que se leía la frase “vacunas ya” y corearon consignas contra el Gobierno venezolano, al que acusan de no tener un plan de vacunación en marcha.

“Tenemos el derecho a recibir una vacuna que haya sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, añadió Contreras.

Venezuela ha recibido 300.000 vacunas rusas Sputnik V y 500.000 dosis de la china Sinopharm.

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, ha dicho que con estas unos 200.000 trabajadores sanitarios, además de unos 50.000 voluntarios de plan gubernamental que busca contagiados casa por casa, han recibido inmunización.

Pero Contreras aseveró hoy que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 98.000 los trabajadores sanitarios vacunados en Venezuela.

La movilización cubrió los pocos metros que separan a una plaza del este de Caracas de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al que pidieron que intervenga para obligar al Gobierno de Maduro a presentar de forma pública un plan de vacunación, dijo a Efe una fuente de la oposición.

De acuerdo con las cifras oficiales, actualizadas hasta el viernes, en Venezuela se han contagiado de la covid-19 unas 180.609 personas, de las cuales 1.870 han muerto.

MASCARILLAS COMO “SÍMBOLO”

Venezuela ha dicho que producirá en el país la vacuna cubana en fase de prueba Abdala, lo que ha generado las críticas de la oposición, los gremios sanitarios y de la Academia de Medicina, que han alertado que desconocen de los estudios que certifiquen la efectividad de ese compuesto.