Fundador de WikiLeaks enfrenta nueva acusación en EE.UU.

La nueva imputación, que sustituye a la anterior, no contiene cargos adicionales a los 18 que difundió el Departamento de Justicia el año pasado. Sin embargo, los fiscales aseguran que resalta las labores de Assange para obtener y difundir información confidencial, acusaciones que representan la base de los cargos penales en su contra.

Assange fue arrestado el año pasado después de ser expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres y actualmente es el eje de una disputa de extradición sobre si debe o no ser enviado a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia lo acusó el año pasado de confabular con la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning en una de las mayores vulneraciones de información confidencial en la historia de Estados Unidos.

La dependencia asegura que el fundador de WikiLeaks dañó la seguridad nacional al publicar cientos de miles de documentos confidenciales, incluyendo cables diplomáticos y archivos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán, que perjudicaron a Estados Unidos y sus aliados, y ayudaron a sus adversarios.

Assange sostiene que desempeñaba labores periodísticas protegidas por la Primera Enmienda. Sus abogados han argumentado que los cargos federales de espionaje y uso indebido de computadoras tienen un trasfondo político y constituyen un abuso de autoridad.

Los señalamientos en la nueva acusación se centran en conferencias realizadas en 2009 en Holanda y Malasia en las que, según la fiscalía, Assange y uno de sus socios en WikiLeaks intentaron reclutar hackers que pudieran acceder a información confidencial, incluyendo material de una lista de las “Filtraciones Más Buscadas” publicada en la página web de WikiLeaks.

De acuerdo a la nueva acusación, les dijo a los posibles candidatos que estaban exentos de responsabilidad legal por sus acciones, a menos que pertenecieran al Ejército de Estados Unidos.

Durante una conferencia en Malasia, llamada “Conferencia de Seguridad Hack in the Box”, Assange dijo a los asistentes: “Yo fui un hacker adolescente famoso en Australia, he leído emails de generales desde que tenía 17 años”.

Barry Pollack, uno de los abogados de Assange, dijo que quería revisar la acusación antes de comentar al respecto.