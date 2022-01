La senadora del estado de Florida Lauren Book ha relatado a menudo la historia de cómo su niñera abusó sexualmente de ella durante seis años cuando era niña. El dolor lo canalizó en una vida de ayuda a otras víctimas de abuso.

Después de años de trabajar duro para sanar y restaurar su vida _dirigiendo una organización sin ánimo de lucro para ayudar a las víctimas, casándose, teniendo hijos y ganando su escaño en el Senado_, Book ha sido víctima de nuevo, esta vez por alguien que intenta extorsionarla amenazando con revelar las fotos de desnudos que le robaron.

Lo peor es que, durante la investigación, se enteró de que las imágenes habían sido compradas y comercializadas en línea desde 2020.

“Odio que me haya pasado esto”, dijo Book a The Associated Press en una entrevista.

“Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Pero lo acepto, porque sé que puedo hacer algo al respecto”.

Book está actuando como sólo puede hacerlo una legisladora. Aunque el dolor volvió a aparecer, también lo hizo su espíritu de lucha, y está promoviendo una nueva ley para intentar evitar que otros sean víctimas.