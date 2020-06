Fiesta de “Juneteenth” se reivindica espoleada por protestas raciales en EEUU

Al tratarse de la capital tampoco podía faltar gente concentrada para celebrar “Juneteenth” frente a la Casa Blanca, aunque al haber diferentes localizaciones y marchas, no había más que unas decenas de personas poco después del mediodía.

Entre ellos se encontraba Laura, una ingeniera civil de 47 años, que confesó a Efe que no supo que existía esta festividad hasta hace casi un año: “Soy de las pocas personas que no sabía sobre mi propia historia, yo sabía que fuimos libres con Abraham Lincoln, pero desconocía que hubo dos años de retraso en Texas”.

“Si no votas no cuentas” o “Mira, escucha, lee, protesta, vota” eran los mensajes de algunas de las pancartas que portaban.

No muy lejos de allí, otro grupo de decenas de personas se preparaba para salir en otra marcha por el Mall, la explanada con museos que hay entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Michael acudió a la marcha vestido con una camiseta negra en la que se podía leer “No puedo respirar”, las últimas palabras que pronunció Floyd antes de morir como consecuencia de la presión que un policía ejerció durante casi nueve minutos con su pierna en el cuello.

A la protesta de Manhattan, en la que participaron cerca de dos mil personas, se unió otra mucho más multitudinaria que arrancó en el barrio de Brooklyn y que atravesó el río Este al grito de “La vida de los negros importa” y “Hay que retirar fondos a la policía”.

“Juneteenth” no está reconocida como un festivo a nivel federal, aunque muchos estados han proclamado su observancia y, en el caso de Nueva York su alcalde, Bill de Blasio, declaró el día como fiesta oficial a partir del próximo año.

EL HIMNO AFROAMERICANO EN MIAMI BEACH

En otra parte de EE.UU., en Miami (Florida), la canción de John Johnson y James Weldon “Lift Every Voice and Sing”, también conocida como el himno nacional afroamericano, sonó este viernes en Miami Beach en conmemoración de “Juneteenth”.

La cantante Nicole Henry emocionó a las más de cien personas congregadas en esta primera vez que la alcaldía de la ciudad celebra una fiesta que no está en los calendarios oficiales de EE.UU.

“Rezo para que continuemos con esta revolución moral, para acabar con el racismo y las prácticas discriminatorias que han seguido tras la esclavitud. Estás prácticas se han institucionalizado a todos los niveles en el plano educativo, social y económico”, dijo la cantante.

Este no ha sido el único acto que conmemoró “Juneteenth” en Florida, donde se han organizado marchas y conciertos para conmemorar esta fiesta.

La subdirectora de la organización Faith for Florida, Nanci Palacios, que se encarga de gestionar multitud de estos eventos en todo el estado, explicó a Efe que “el hecho de que la fecha no sea una fiesta en todo el país demuestra que todavía no se ha acabado con la igualdad”.

El gobernador de Florida, Ron Desantis, también se sumó a la fiesta y proclamó el Día de la Independencia de Juneteenth.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió una declaración en la que destacó: “Juneteenth” nos recuerda la injusticia inimaginable de la esclavitud y la alegría incomparable que debe haber acompañado la emancipación”.

“Es a la vez un recuerdo de una plaga en nuestra historia y una celebración de la capacidad sin igual de nuestra nación para triunfar sobre la oscuridad”, señaló.