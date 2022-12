Fetos con síndrome de Down: ¿hasta qué semana debería permitirse su aborto?

No queremos que nos vean como un problema... No existe un bebé perfecto”.

Heidi Crowter, activista con síndrome de Down.

Por esta razón decidió unirse a la ONG Don’t Screen Us Out (No nos filtren), con el fin de hacerles saber que no todo es negativo cuando se espera un paquete sorpresa como el que sus padres recibieron.

Batalla judicial

Ahora, Crowter lucha por que los tribunales de su país modifiquen la Ley de Aborto (Abortion Act), vigente desde 1967, la cual permite que en países como Inglaterra, Escocia y Gales el aborto de fetos con síndrome de Down sea permitido en cualquier etapa de la gestación, mientras que los fetos que no cuentan con esta condición pueden ser abortados hasta las 24 semanas de embarazo.