Familia caleña atrapada en la India prevé regresar a Colombia el 15 de julio

Sin embargo, los problemas de salud de Daniel obligaron a cancelar el 17 de junio el primer vuelo que debían tomar para volver a Colombia, y posteriormente la aerolínea neerlandesa KLM se negó a que el menor accediese el 3 de julio a un segundo avión con un concentrador de oxígeno portátil homologado que requiere para viajar por si su salud decayese durante el largo trayecto.

Una semana después de este incidente y tras afrontar una larga batalla burocrática, según Nieto, la familia se puso de nuevo en contacto con la aerolínea, que les dijo que podía reservarles un vuelo de vuelta el 15 de julio al que podrían abordar con el instrumento requerido por el menor tras rellenar un formulario.

“Pero no me dieron un número de reserva, no me dieron boleto y estamos de nuevo aquí en la incertidumbre”, lamentó Nieto.