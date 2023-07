Exempleado de la Nasa afirmó que los aliens evitaron una guerra nuclear

Edgar Mitchell (exastronauta de la NASA)

Estas declaraciones generaron eco y por eso, Nick Pope, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa británico que investigó los ovnis por décadas, se pronunció acerca las afirmaciones de Mitchell. Aunque no las negó por completo, lo desmintió en gran parte.

“Edgar es una persona muy respetada y fue un honor conocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la información que tiene es de segunda mano y no tiene experiencia de primera mano. Si bien tuvo acceso a documentos gubernamentales y militares, no revela sus fuentes, por lo que no podemos estar completamente seguros de lo que dice”, explicó Pope. Lea aquí: “Estados Unidos tiene nave extraterrestre intacta”: informante

Por ahora, el tema alienígena sigue en estudio. Aunque existan varias teorías y hasta videos en redes sociales del avistamiento de ovnis, naves espaciales o extraterrestres, hasta ahora no se ha comprobado de primera mano su existencia.