Adam Vojtech.

SIN VACUNA NO HAY SUELDO

En Eslovaquia, la presión para aumentar el nivel de vacunación, actualmente en el 42 %, ha llegado al Ejecutivo a anunciar que dejarán de cobrar el sueldo los trabajadores que no estén vacunados, no hayan pasado la enfermedad o no tengan un test reciente.

En otros países donde los niveles de contagios han llegado a sus máximos en los últimos días, como Croacia y Bulgaria, las autoridades se resisten aún a tomar medidas más drásticas.

En Bulgaria, que tiene la tasa de mortalidad por la COVID-19 más alta de la UE y que este fin de semana celebra elecciones legislativas y presidenciales, se ha descartado recurrir al confinamiento.

Desde el pasado 21 de octubre sí se exige el certificado COVID-19, de estar vacunado, sanado o tener un test negativo reciente, para acceder a locales de gastronomía o cultura.

Desde entonces, el ritmo de vacunación se ha acelerado, pero sigue estando por debajo del 23 % de la población total.

TOQUE DE QUEDA EN RUMANÍA

En Rumanía, el segundo país de la UE con menos tasa de vacunados y el segundo también con más alta mortalidad, desde el 25 de octubre los no vacunados tienen prohibido consumir en bares y restaurantes y no pueden salir de sus domicilios entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada del día siguiente.

Esa restricción disparó el ritmo de vacunación a 100.000 personas diarias a finales de octubre, una cifra que se ha reducido a 25.000 durante los últimos días.

Para volver a acelerar la inmunización, el Gobierno rumano espera que el Parlamento apruebe en los próximos días una ley que obligaría a vacunarse a quienes trabajan en instituciones públicas o en empresas privadas con más de 50 empleados presenciales.

Con todo, el número de contagios diarios ha caído desde el máximo de 19.000 registrado el pasado 19 de octubre hasta los 4.800 de las últimas 24 horas.