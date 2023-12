Este es el nuevo impuesto que pretende crear Javier Milei en Argentina

“Hay un problema, porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Sí tenemos el ‘willing to pay’, la voluntad de pagar”, admitió el jefe del Estado argentino, de profesión economista.

“Una de las ideas que estamos trabajando es crear la ‘tasa [Axel] Kicillof’ (...), que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, aseveró Javier Milei.