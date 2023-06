“Estados Unidos tiene nave extraterrestre intacta”: informante

Un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grusch, ha presentado una denuncia contra el Gobierno estadounidense, alegando que han estado ocultando un programa que posee pruebas físicas de vehículos extraterrestres, algunos de ellos “intactos y parcialmente intactos”.

Durante una serie de entrevistas con The Debrief y NewsNation, Grusch, quien es un veterano de la Fuerza Aérea y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, reveló aún más detalles impactantes. Afirmó que, además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el Gobierno de Estados Unidos ha encontrado incluso “pilotos” muertos dentro de estas naves. Según Grusch, esto ha sido parte de un programa altamente secreto de recuperación de ovnis que ha estado en marcha durante décadas. Lea aquí: Histórico: la NASA utilizaría Inteligencia Artificial para cazar ovnis

Después de 14 años de servicio en los servicios de inteligencia estadounidenses, Grusch abandonó su cargo en abril. Según el informe de The Debrief, Grusch experimentó represalias por parte de funcionarios del Gobierno después de presentar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso.

Sin embargo, a pesar del riesgo que esto representa para él personalmente, Grusch, según afirmó, ha decidido revelar esta información para que el resto del mundo pueda conocer lo que, en su opinión, se ha estado ocultando ilegalmente.

“Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy”, dijo Grusch a NewsNation.

“Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo Grusch a NewsNation.

Grusch: “Vehículos intactos y parcialmente intactos”

En una entrevista separada concedida a los periodistas de The Debrief Tea Leslie Kean y Ralph Blumenthal, que previamente revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis en un artículo de The New York Times en 2017, Grusch describió cómo el Gobierno supuestamente tiene evidencia de naves espaciales creadas por una “inteligencia no humana” de “origen desconocido.”

“[Esta evaluación se basa] en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de los materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas”, dijo el exfuncionario.

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”.