Estados Unidos envía ayuda a Cuba tras paso del huracán Ian

Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria de emergencia a la población de Cuba para que se recupere de los estragos provocados por el huracán Ian.

Así lo indicó el martes a The Associated Press una funcionaria de alta jerarquía del gobierno del presidente Joe Biden en una entrevista telefónica antes de un anuncio oficial dado a conocer poco después. Le interesa: Biden promete a floridanos afectados por huracán Ian que no los abandonará

La asistencia incluye unos dos millones de dólares en provisiones y suministros que serán entregados a través de organizaciones no gubernamentales independientes que tienen experiencia y ya están trabajando en la isla directamente con las poblaciones afectadas, expresó la funcionaria que pidió mantener su nombre en el anonimato siguiendo con la política del gobierno.

“Estamos respondiendo a un desastre, trabajando con nuestros socios de asistencia humanitaria internacional para enviar asistencia crítica directamente a los más necesitados”, dijo la funcionaria. “Apoyamos a la población cubana y seguiremos buscando formas de mejorar su bienestar político y económico”.