Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán por ataque a Israel

En total, el Departamento del Tesoro impone sanciones a 16 personas y dos entidades que permiten la producción y prueba de vehículos aéreos no tripulados de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company, y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de vehículos aéreos no tripulados.