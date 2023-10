Escándalo en el Vaticano: un obispo renunció por una supuesta orgía gay

La diócesis emitió un comunicado condenando enérgicamente los actos, afirmando que “El padre Tomasz Z y otros dos laicos han cometido una violación muy grave de las normas morales, que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. El incidente se ha convertido en motivo de gran escándalo para los fieles y de justificada indignación pública”.

El escándalo se hizo público cuando se reveló una orgía organizada por el sacerdote a cargo en la parroquia Dąbrowa Górnicza, en la que se alega que participaron, incluso, otros dos hombres. La fiesta sexual salió a la luz después de que uno de los asistentes sufriera una sobredosis de pastillas no identificadas, lo que llevó a su traslado en una ambulancia.

En un comunicado oficial, se informó que “El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Sosnowiec (Polonia) presentada por Su Excelencia el Obispo Grzegorz Kaszak”. Lea aquí: Protestas en Panamá no dan tregua y el presidente es cada vez más criticado

Ante la magnitud del escándalo, el obispo Grzegorz Kaszak ofreció disculpas públicas y presentó su renuncia. En sus propias palabras, escribió: “También soy consciente de la responsabilidad que tengo como obispo. Si he hecho algo mal, he cometido un error o he descuidado algo, lo lamento mucho. Y, por supuesto, estoy dispuesto a aceptar todas las consecuencias asociadas a ello”.

Después de un mes desde que se presentara la denuncia contra el obispo, el Papa Francisco aceptó su renuncia y designó al arzobispo Adrian Galbas de Katowice para sucederlo en el cargo. Este escandaloso episodio ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la opinión pública en general.