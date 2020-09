“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, agregó en la carta.

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del diputado, quien la sostuvo por la cintura y se acercó poco a poco a sus pechos hasta recostar su cabeza sobre ellos.

La pareja de Ameri se apartó en un primer momento pero este volvió a acercarse a ella, le bajó el escote del jersey hasta que uno de sus senos quedó al descubierto y comenzó a besárselo durante varios segundos.

LAS EXPLICACIONES DE AMERI

“Estoy muy mal, la verdad es que estoy desolado, esto no me tenía que haber pasado”, aseguró Ameri ayer en declaraciones al canal local TN.

El diputado explicó que en su casa tiene una señal de internet “espantosa” y que creía que en ese momento estaba “sin conexión” y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.

Cuando su pareja llegó, según su relato, le preguntó cómo le habían quedado “las prótesis” mamarias después de una operación, y entonces fue cuando ocurrió el hecho que en cuestión de minutos se viralizó en el país austral.

“Le di un beso en las tetas, eso es todo, la verdad que no pasó de eso”, añadió, al tiempo que admitió que lo que sucedió fue “grave”, teniendo en cuenta que pasó “en el medio de una sesión”.

“No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y a las diputadas y pedirle disculpas a la sociedad, es algo que uno no hace adrede, es un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas”, recalcó.