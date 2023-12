Enviarán resolución de CorteIDH sobre Fujimori al Tribunal Constitucional

El Gobierno de Perú enviará al Tribunal Constitucional (TC) la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó la semana pasada que no se ejecute la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), informó este lunes el primer ministro, Alberto Otárola.

“Efectivamente, existió una medida de urgencia expedida por la Corte Interamericana, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie de acuerdo con sus facultades”, sostuvo Otárola en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros.

El primer ministro señaló, además, que el Ejecutivo cumplió la semana pasada con “el mandato constitucional” de liberar a Fujimori, porque este provino de una “resolución expresa” del TC.

"Esa es la obligación de todas las autoridades, no gusten o no nos gusten las resoluciones que dicte el TC este es el último ente de control constitucional que, jerárquicamente, es un alto tribunal cuyas resoluciones no tienen sino que ejecutarse y acatarse", sostuvo.

Otárola también dijo que el gobierno que preside Dina Boluarte “en este momento no es parte de este proceso”, sino que “simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Alberto Fujimori”

Al referirse a un pedido de nulidad de la resolución que ordenó la excarcelación de Fujimori que ha presentado un miembro del TC, Otárola dijo que el Ejecutivo va “a esperar” la resolución que el organismo tome sobre esa solicitud.