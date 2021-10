El especialista dijo que, tan solo en el campo del asma, menos del 20 % de los pacientes tiene su enfermedad bajo control de acuerdo con parámetros clínicos; mientras que el cáncer de pulmón genera más muertes que el cáncer de mama.

“Definitivamente es imperante retomar el seguimiento para que estos casos no empeoren”, apuntó.

FALTAN ESPECIALISTAS

El también expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax afirmó que en México se requiere actualmente el doble de especialistas en enfermedades respiratorias de los que hay.

“Sin embargo, no solo se trata de incrementar el número de especialistas, no sirve tener más neumólogos si no se tiene instalaciones, hay que darles herramientas, equipo para que puedan atenderse más y mejor a los pacientes”, indicó.

Aunado a ello, exaltó que es fundamental educar a los pacientes sobre la importancia de apegarse a sus tratamientos.

Finalmente, reiteró la importancia de la vacunación no solo contra el COVID-19 sino contra la influenza, cuya campaña en México inicia el próximo 3 de noviembre.

“Las vacunas son seguras y pueden salvar vidas, especialmente ahora con las enfermedades respiratorias” que amenazan en esta etapa estacional, concluyó.