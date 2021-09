En un discurso inaudible para muchos en la multitud lejos de los altavoces, Bolsonaro arremetió contra el Supremo Tribunal Federal y dijo que la nación ya no puede aceptar lo que calificó como encarcelamientos políticos, una referencia a los arrestos ordenados por el juez Alexandre de Moraes. Advirtió que el STF podría “sufrir lo que no queremos”.

Por la mañana, decenas de camiones tocando sus bocinas estaban estacionados en la zona, donde se suponía que sólo se permitiría acceso a los peatones. A lo largo de la explanada reinaba un ambiente festivo, con bebidas frías y olor a carne a la brasa.

Regina Pontes, de 53 años, subió a un camión que avanzaba hacia las barreras policiales que impedían el acceso al Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Dijo que el pueblo brasileño tenía todo el derecho a ingresar al área.

“Sólo queremos estar en nuestra casa. No se puede cerrar la puerta y dejar fuera al dueño”, dijo a The Associated Press.

El gobierno de Bolsonaro se ha visto acosado por varias crisis. Los 580.000 muertos por coronavirus en el país es la segunda cifra más alta del mundo y la octava más alta per cápita. Una investigación del Congreso sobre la respuesta del gobierno a la pandemia ha generado denuncias de irregularidades. Un aumento de la inflación también ha pesado en los índices de aprobación de Bolsonaro.