Vacunados “a la fuerza”

La protesta a la que acudió este letrado, considerado una especie de gurú por los críticos a las restricciones por la pandemia, partió de la plaza de la Bolsa, en pleno centro de París. Otras cuatro manifestaciones se realizaron en las últimas semanas.

Valérie, de 54 años, escogió esta movilización después de haber visto un vídeo precisamente de Bursa en Internet. La mujer trabaja en un centro sanitario de París, en la parte de la restauración.

“Me he vacunado a la fuerza por miedo a perder mi trabajo, creo que me han envenenado. Lo que me ha hecho venir hasta aquí ha sido que mi jefe me ha hecho firmar un papel que me habilita a controlar el pase sanitario de otros. Yo no soy policía, ni médico”, se quejó.