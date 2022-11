El tremendo lío por mensajes oscuros en polémica campaña de Balenciaga

El tema de Balenciaga no solo es demasiado perturbador sino que evidencia una sociedad muy enferma. Una vez leí un artículo sobre cómo la pornografia infantil vende más que cualquier cosa, es simplemente horrible todo esto.

Estoy anonadado con todo lo que se está destapando a raíz de lo de Balenciaga, pero no me resulta extraño. Los europeos siempre han sido bastante fanáticos de manosear menores.

Balenciaga es considerada una de las marcas de moda más populares del mundo y, por cómo se muestran en los medios, sus artículos de lujo son tan apetecidos, que son los favoritos de las celebridades y los influencers. No obstante, hoy se encuentran en el ojo del huracán por unas fotos publicitarias que muestran a modelos infantiles posando con ositos de peluche ataviados con artículos fetichista y que han sido calificadas de “inaceptables”.

Cuando la gente hizo zoom en el texto, vieron que los documentos eran de un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. relacionado con imágenes de abuso infantil.

La ira desatada de Kim Kardashian

Kim Kardashian no salió ilesa ante todo el caos que generaron las fotos, también fue criticada por el contenido o, mejor dicho, por guardar silencio al respecto. Así que no se quedó de brazos cruzados y salió a defenderse en Instagram y Twitter, donde dijo que estaba “sacudida por las imágenes perturbadoras” y que “cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, punto”.