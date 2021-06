“No hay ninguna diferencia de lo que tenemos hoy. Siempre su relación (del bitcóin) será con el dólar. No debe de preocuparnos, creo que el temor al cambio es algo que no debe de ser la razón por la cual nos asustemos”, dijo Kattan.

Añadió que “desde hace varios años funciona el bitcóin como medio de pago en un pequeño territorio de El Salvador”, en referencia al proyecto Bitcoin Beach en la playa El Zonte.

En El Salvador existe una ley que establece la circulación del colón salvadoreño y del dólar estadounidense, pero la moneda local cayó en desuso.

“Será absolutamente discrecional. Cada quien podrá decidir si lo usa o no. Su relación es, obviamente, con el dólar. El dólar seguirá siendo la moneda de curso legal en El Salvador, pero las operaciones podrán hacer con el bitcóin”, añadió.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, intervino el fin de semana en el foro Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales que se celebró en Estados Unidos, y dio a conocer la iniciativa de darle curso legal en El Salvador.

El mandatario tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida, que ha generado opiniones encontradas en el país centroamericano.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el mandatario, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de bitcóin establece y tampoco se han dado más detalles de la iniciativa.

Tampoco se ha señalado las medidas que el país tomaría para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades criminales, como las extorsiones de las pandillas.

De concretarse la medida, El Salvador se convertiría en el primer país en reconocer el bitcóin como una moneda legal de intercambio.