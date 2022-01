El papa Francisco, de 85 años, celebró hoy sentado la audiencia a la delegación de los Custodia franciscana de Tierra Santa porque le dolía una pierna debido a la ciática que sufre desde hace tiempo.

“Perdonadme si me quedo sentado, pero me duele la pierna y es peor si me quedo en pie, así (sentado) es mejor para mí”, dijo a los asistentes a la audiencia en el palacio pontificio con ocasión del centenario de la revista “Tierra Santa” de la Custodia franciscana de Tierra Santa.

Francisco lleva tiempo sufriendo ataques de ciática, aunque hacía mucho que no le impedían realizar su actividad normal.